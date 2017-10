Zonder zaak en even zonder huis na brand in Elst

Dit zijn de beste restaurants in de regio volgens Lekker

30 oktober WAGENINGEN - Het Koetshuis in Bennekom is ook dit jaar het hoogst genoteerde restaurant in de gezaghebbende culinaire ranglijst van Lekker. De eetgelegenheid van de familie Löhr in het bos bij het dorp leverde een plek in en prijkt op 45. De andere noteringen in het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn voor De Kromme Dissel in Heelsum (54), O Mundo in Wageningen (73) en 't Raedthuys in Duiven (93).