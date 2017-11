Succes met sociale zorg brengt Wageningen geldnood

Studenten

Preventie

Wageningen voert een actief preventiebeleid om te voorkomen dat mensen verder in de problemen geraken. De Brito: ,,Dat beleid willen we voortzetten omdat we geloven dat dat op termijn effect heeft. En mensen er gelukkiger van worden.’’ De Brito vindt het onterecht dat je investeringen op het gebied van sociale zorg niet over meer jaren uit mag smeren: ,,Bij een gebouw kan dat wel omdat je een gebouw jaren gaat gebruiken. Maar als je investeert in mensen kan dat op termijn ook effect hebben zodat ze straks minder zorg of bijstand nodig hebben. Daar geloven wij in. Alleen kost het nú dus geld en dat zorgt mede voor de tekorten.’’

'Niemand in de steek laten'

Wethouder Dennis Gudden: ,,We gaan een plan maken hoe we de begroting sluitend kunnen maken. Maar één ding staat voorop: we willen niemand die het moeilijk heeft in de steek laten. Het zou te makkelijk zijn om nu scherp te bezuinigen. Dan hebben we de begroting weliswaar rond maar blijven de problemen bestaan en helpen we onze inwoners niet. Dat willen we dus niet in Wageningen.’’