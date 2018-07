Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie

Matrixbor­den moeten sluipver­keer A12 weren uit Wageningen

12:13 WAGENINGEN/ EDE - Wie vanaf de A50 via Wageningen naar de A12 bij Ede rijdt is qua kilometers uiteraard beter af. Maar een ommetje over de A50 en A12 via knooppunt Grijsoord levert wel een tijdwinst van 3 minuten op. Digitale borden op A50 en A12 moeten automobilisten daarop gaan wijzen.