Zorgen over milieuschade door groeiende berg kunstgras: ‘Rubberkorrels net chemisch afval’

Opening Downtown spil in open monumenten­dag Veenendaal

1 september VEENENDAAL - Plekken van plezier. Dat is op 14 september het thema in Veenendaal van de open monumentendag en dag van de architectuur. Dan gaat ook de nieuwste plek van plezier open in Veenendaal. Downtown opent dan de deuren in de voormalige Pniëlkerk in het centrum.