Zorgen over vervuilde grond niet weggenomen op bijeenkomst

BARNEVELD - Bewoners van Barneveldse nieuwbouwwijken verkeren nog altijd in onzekerheid over de vervuiling van de bodem onder hun huizen . Op een vanavond gehouden bijeenkomst werden ze niet veel wijzer.

De (besloten) bijeenkomst vond plaats in middelbare school De Meerwaarde en werd bezocht door honderden verontruste bewoners. Aanleiding was het eerder deze week naar buiten gekomen nieuws dat afvalbedrijf Vink in 2015 en 2016 vervuilde grond heeft gebruikt voor de bouw van de wijken Eilanden-Oost en Veller. Uit onderzoek van de GGD Gelderland-Midden is gebleken dat er te hoge concentraties styreen en aromatische oplossingsmiddelen in de grond zitten. Er bestaat echter geen gezondheidsrisico voor mensen. Daarvoor zijn de concentraties te laag.

,,Ik zit nog steeds met heel vragen’’, zegt Etienne Lups, huurder in de Veller na afloop van de bijeenkomst. ,,De gemeente, de provincie, Vink, iedereen wijst naar elkaar. Vink houdt het nog steeds op ‘mogelijke’ vervuiling. Maar dat bedrijf is wel verantwoordelijk. Ik noem het oplichting. Ik heb een dochtertje van 1, dat graag buiten wil spelen. Ik vraag me af of dat wel veilig is. Voorlopig houd ik haar binnen.’’

De gemeente bood de bewoners ter plekke de mogelijkheid van een bodemtest aan. Het vertrouwen daarin is echter niet groot. Bij velen bestaat namelijk de indruk dat de gemeente Barneveld en Vink onder één hoedje spelen. Zo ook bij Wendy van der Hoek, bewoner van de Eilanden-Oost. Zij maakt zich alleen maar meer zorgen. ,,Volgens Vink zou er onder de bodem van de huizen die eind november 2015 en begin 2016 zijn opgeleverd, strycheen kunnen zitten. In dat deel van de wijk woon ik.’’

Net als veel andere bewoners van nieuwbouwwijken zit ze in over de waardedaling van huizen in de toekomst. De komende jaren zullen kopers niet snel toehappen, denken ze. ,,Ik zou weleens van meneer Vink willen horen of hij zelf op een vervuild stuk grond zou gaan wonen’’, aldus Van der Hoek.

Stefan Koudijs, die onlangs een huis kocht in Veller, maakt zich daarentegen niet zo druk. ,,Ik heb gegraven, leidingen gelegd en een schuur gebouwd. Ik heb geen gekke dingen geroken. Volgens mij is er niets aan de hand.’’