Zweefvliegen in de gevarenzone op de Veluwe

Nu alle bladeren en bloemen zich voluit ontplooien, komen er snel meer insecten. Het lijkt of ze de berichten over achteruitgang van insecten niet hebben gelezen. Volgens een recent rapport gaat het ook met de zweefvliegen op de Veluwe slecht.

Over een periode van 40 jaar is het aantal op een vaste telroute in het Veluws bos met 80 procent afgenomen. Na vlinders en bijen wordt het tijd om te letten op zweefvliegen.

Zweefvliegen zijn bloembezoekende insecten, die vaak even als een helikoptertje stil kunnen staan in de lucht. Ze zijn voor mensen totaal onschuldig, ze prikken en steken niet. Ze landen vaak op een bloem om bij stuifmeel en nectar te komen.

Alleen voedsel vinden in ondiepe bloemen

De zweefvliegen hebben een korte snuit en kunnen alleen voedsel vinden in ondiepe bloemen. In deze tijd kun je ze veel vinden op schermbloemen zoals fluitenkruid en composieten zoals paardenbloem en margriet. In Nederland zijn er 363 soorten, waarvan de grootste het meest opvallen, maar ook weer lastig zijn te onderscheiden van bijen en kleine hommels.

Er zijn nog veel meer kleinere soorten, vaak een ijl glimmend vliegje met een paar vlekjes op het achterlijf. Sinds ik er wat beter op let in mijn eigen tuin, heb ik in de afgelopen drie jaar al 32 soorten waargenomen. Toch een mooi begin voor een stadstuin.

Dat het slecht gaat met zweefvliegen op de Veluwe heeft te maken hebben met de achteruitgang van bloemen in bos en heide. Bos en heide hebben nu een minder gevarieerde begroeiing door het teveel aan stikstof in de natuur.

Witte reus in je tuin

De meeste bloemen vind je er nu juist vaak in randen van bos en hei en langs de wegen. Daar is de grond wat rijker aan andere mineralen en verzuurt de grond minder. Ook in de stad zijn veel bloemen te vinden, in parken en bermen.

We kunnen bijen en zweefvliegen helpen door groen en bloemen in de tuin te zetten, liefst wilde bloemensoorten. Wie weet word je verrast met een bretelwimperzweefvlieg, micaplatvoetje of witte reus in je tuin!

