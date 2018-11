Zwembad in Ede sluit onveilige glijbaan na reeks incidenten

Veenendaal­se verhoging bijdrage poetshulp ter discussie

4 november VEENENDAAL - De verhoging van de schoonmaakondersteuning in Veenendaal is nog geen gelopen zaak. Diverse partijen in de gemeenteraad hebben vraagtekens bij de verhoging van het klanttarief van 10 naar 15 euro per uur en vervolgens naar 20 euro in 2020.