Zwemmen met hond loopt bijna fataal af: dier komt vast te zitten, baasjes onderkoeld bij reddingspoging

Hogere straf voor aannemer: 18 maanden ‘zitten’ voor flessen­trek­ke­rij en oplichting én boete van ruim 80 mille

De 50-jarige aannemer C.R. uit Rhenen is voor flessentrekkerij en oplichting veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan twaalf voorwaardelijk. Dat is drie maanden langer in de cel dan het Openbaar Ministerie (OM) had gevorderd.

6 december