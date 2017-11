Zwemmer redt vrouw en kind uit auto in waterplas langs A12 bij Veenendaal

Milan ten Broek was zaterdagmiddag op weg naar een zwemwedstrijd in het Valleibad in Veenendaal. Op de afslag van de A12 zag hij voor hem een auto het water in de oksel van de afrit inrijden.



De wagen bleef daar op zijn kop in staan. ,,Onze bestuurder stopte meteen", vertelt de 17-jarige Amersfoorter. ,,We maakten meteen een rolverdeling. Iemand ging 112 bellen en ik ging het water in. We zaten weliswaar met een auto vol zwemmers, maar ik was de oudste." Hij trok zijn schoenen, jas en shirt uit. ,,Om zo min mogelijk weerstand te hebben. En toen rende ik het water in."