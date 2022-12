43,6 miljoen euro voor een nieuw Design Museum in Den Bosch, is dat niet te gortig?

Op zondag langer en later winkelen, dat kan binnenkort: ‘Vooral supermark­ten willen het’

DEN BOSCH - Wie er behoefte aan heeft om op zondag langer of later te winkelen in Den Bosch komt vanaf 1 februari volgend jaar aan zijn of haar trekken. Volgens de gemeente willen vooral supermarkten en afhaaladressen belangstelling voor de verruiming. Wat gaat er veranderen?

13 december