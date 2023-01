A59 tijdelijk dicht na ongeluk met meerdere voertuigen bij Terheijden

Bossche­naar (23) reed naar Parijs om moeder klem te rijden bij Arc de Triomphe: twee jaar cel voor afpersing

Een 23-jarige Bosschenaar is vanwege een afpersingspoging van een gezin uit Rijswijk in Zuid-Holland veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Bij de woning van het gezin aan Park Hoornwijck werd eind december vorig jaar een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht. Bovendien werden de moeder en dochter in Parijs, waar de vrouwen waren voor een stedentrip, klemgereden.

27 december