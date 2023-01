Aangeschoten mannen laten kleine pony achter op het terras: ‘Ze hadden hem ’s middags gekocht’

Dronken mannen laten paard achter op terras in centrum Den Bosch: ‘Niet de bedoeling, dat begrijpt ieder normaal denkend mens’

DEN BOSCH - Er staat een paard... op het terras. Dat de medewerkers van de dierenambulance geregeld opvallende zaken meemaken, wisten we al langer. Maandagavond was het weer raak. Ze rukten uit naar een terras in het centrum van Den Bosch. Daar hadden twee ‘grapjassen’ een klein paardje achtergelaten. ,,Over de hoeveelheid drank die genuttigd was, zullen we maar zwijgen.”

16 januari