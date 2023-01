Achtervolging met ruim 200 kilometer per uur over A2: bestuurder en bijrijdster onder invloed

Ruim duizend woningen meer in noordoost­hoek Groote Wielen: veel huur en hoogbouw

ROSMALEN – De Groote Wielen in Rosmalen wordt nog groter dan gedacht. In de noordoosthoek verrijzen tot drieduizend nieuwe woningen in vijf buurten. Eerder werd nog gesproken over ruim duizend woningen minder.

22 december