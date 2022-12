Ben Cramer zingt in Nuland voor Stichting Wadduwa en Sri Lanka

Wat ooit begon tijdens een vakantiereis, is in de loop der jaren uitgegroeid tot Stichting Hulp Wadduwa, die hulp biedt aan Sri Lanka. Een initiatief van Geert Hanegraaf (66 jaar) en partner Ad van Lokven (73 jaar), die ruim dertig jaar geleden al bedachten dat ze iets konden bijdragen tegen de armoede in hun favoriete vakantieland. Hanegraaf denkt terug aan het begin: ,,Wat zeiden tegen elkaar: wat hebben wij het toch goed, misschien kunnen we iets voor hun betekenen”. En zo begon het, met een fiets voor een maatschappelijk werker.

Huizen en voedselpakketten

Na de tsunami, zeventien jaar geleden, werd een stichting opgericht. In maart 2020 bestond Stichting Hulp Wadduwa (SHW) 15 jaar. ,,Een jubileum dat we heel graag wilden vieren. Vanwege de situatie rondom corona, is dit toen niet mogelijk geweest, maar nu doen we dit alsnog.”

Hanegraaf spreekt van een een speciale zondagmiddag, met een keur aan optredens van artiesten, speciale gast Ben Cramer en modeontwerper Addy van den Krommenacker die een verrassingsoptreden verzorgt. Voor de laatste keer pakken ze groots uit. Hanegraaf: ,,We worden alle twee wat ouder en het kost heel veel energie.’’

,,Alle opbrengsten deze middag zijn voor onze projecten in Sri Lanka die onze ondersteuning dringend nodig hebben. We bouwen huizen voor mensen die geen huis meer hebben, ondersteunen studenten met studiekosten en verzorgen voedselpakketten voor eerste levensbehoeften, want door de verslechterde economie zijn er veel gezinnen in nood geraakt.” Kaarten zijn te bestellen via www.wadduwa.nl