Betonmixer kantelt op de N65 bij Cromvoirt, weg dicht richting Den Bosch

Helvoirt kan verder met ‘D'n Inbreng’; gemeente springt bij

HELVOIRT - De verbouwing van jeugdhuis D’n Inbreng in Helvoirt kan worden afgemaakt. De gemeente Vught springt met 20.000 euro bij. Antoon van Ven, kartrekker van ‘D’n Inbreng 2.0’ is blij en opgelucht. ,,Nu kunnen we de rekeningen betalen.”

12:00