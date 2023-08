Bossche studenten reanimeren oproep voor eigen honk: ‘De horeca heeft ons doorde­weeks niet nodig’

DEN BOSCH - Het is vaker gezegd: het studentenleven in Den Bosch wil nog niet echt vlotten. Als oplossing wil studentenvereniging Animoso een sociëteit waar alle verenigingen kunnen mengen. ,,We missen zo’n eigen plek waarop wij terug kunnen vallen en ’s avonds onze activiteiten kunnen organiseren”, stelde Janneke Dekkers maandag tijdens een inspreekavond van de gemeente.