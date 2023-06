Bewolkte dag in Den Bosch

Waldemar Torenstra speelt Marco Kroon in nieuwe film De Vuurlinie en dat ziet er zo uit

Strijden, peinzen, lijden, vallen, opstaan, vieren. Alle uitersten in het leven van Marco Kroon keren terug in de nieuwe film De Vuurlinie. De trailer met de eerste beelden van Waldemar Torenstra in de rol van Kroon is nu te bekijken.