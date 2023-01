Boeven PI Vught maken kachels voor Oekraïne: ‘Voor de mensen daar van levensbelang’

Den Bosch voorziet tienduizen­den afvalbak­ken van nieuwe chips

DEN BOSCH - Welke afvalcontainer hoort bij welk adres in de gemeente Den Bosch? En hoe vaak biedt de eigenaar van deze kliko zijn of haar afval aan? Op dit soort vragen krijgt de gemeente Den Bosch antwoord via chips die in de rand van al die tienduizenden kliko's worden geplaatst.

