Bossche data-opleiding zit in de knel, waar blijven al die studenten toch? ‘Je hoort zelden over JADS’

DEN BOSCH - Data-opleiding JADS in Den Bosch heeft last van moordende concurrentie, waardoor er veel minder studenten komen dan nodig om financieel gezond te blijven. Ook de samenwerking met de universiteiten van Tilburg en Eindhoven verloopt niet zoals verwacht.

Na zijn hbo-opleiding journalistiek leek het Kees Wagemans (28) een goed idee om datawetenschap te gaan studeren. De universitaire opleiding Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch trok zijn aandacht, maar het werd toch de masteropleiding Data Science and Society aan Tilburg University. ,,Tilburg is toch meer een studentenstad”, verklaart Wagemans zijn keuze. ,,En Tilburg University staat ook wel beter op je cv, denk ik.”

Wat ook meespeelde, was dat de opleiding in Tilburg korter duurt. ,,Ik was 25 en vond mezelf al best oud om nog verder te studeren.” Wagemans staat er niet versteld van als hij hoort dat JADS veel minder studenten trekt dan waarop werd gerekend. Daardoor lijdt de in 2016 door koningin Máxima geopende academie een miljoenenverlies, opgeteld bijna 6 miljoen in de afgelopen drie jaar. ,,Je hoort zelden over JADS”, stelt de Utrechtenaar.

‘JADS aantrekkelijk’

Wagemans rondde zijn studie in Tilburg inmiddels af en begint binnenkort als datascientist. ,,Ik ga bedrijven adviseren wat ze met hun data allemaal kunnen doen”, vat hij kort samen.

Ook zijn studiegenoot Cas Julicher had grote interesse in JADS. ,,Ik vond het heel aantrekkelijk klinken.” Toch werd het dus Tilburg University. ,,Destijds was het voor een hbo’er niet mogelijk om een master te doen in Den Bosch.”

Inmiddels werkt Julicher bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee computers kunnen leren. ,,Enkele collega’s van mij deden de opleiding in Den Bosch. Zij zijn er dik tevreden over, hoor.”

Toch haalt JADS bij lange na niet het aantal studenten waarop werd gerekend. Afgelopen studiejaar volgden 165 mensen de opleiding in Den Bosch, terwijl JADS pas bij 350 quitte zou spelen.

Volledig scherm Het JADS in Den Bosch. © Het JADS in Den Bosch.

In 2016 gingen de provincie, de gemeente Den Bosch en de Tilburgse en Eindhovense universiteiten nog zeer ambitieus van start in het oude Mariënburgklooster. JADS moest een impuls zijn voor de datatechnologie in Brabant. En in Den Bosch, dat zich graag profileert als toonaangevende datastad, in het bijzonder. Den Bosch en de provincie staken er ieder 10 miljoen euro subsidie in, de universiteiten ieder 10 miljoen in natura.

Maar dat geld is inmiddels op. En ondanks nieuwe subsidies – een kwart miljoen per jaar van gemeente en provincie ieder en 1,5 miljoen extra van de provincie – duikt JADS stevig in de min. JADS heeft de tijd niet mee. Sinds de start maakten de ontwikkelingen rond data en kunstmatige intelligentie een enorme vlucht en begon zo’n beetje iedere universiteit in het land een data-opleiding. De concurrentie is moordend.

Wie nu googelt op ‘opleiding data science’ komt op veel universiteiten terecht, maar niet snel op JADS. Daar komt nog eens bij dat de universiteiten in Tilburg en Eindhoven ook met eigen data-opleidingen begonnen.

‘Verschil van inzicht’

Uit een intern en vertrouwelijk rapport uit 2019 van adviesbureau Berenschot blijkt dat de samenwerking tussen de universiteiten allerminst soepel verloopt.

De vorige directeur van JADS, Arjan van den Born, maakte dat wankele huwelijk van de universiteiten van nabij mee. ‘De eerste drie jaar ging het echt skyhigh met JADS’, zei Van den Born onlangs in een artikel op het onlineplatform Innovation Origins. ‘Maar daarna kregen de twee universiteiten een verschil van inzicht. Tilburg University dacht dat JADS misschien hun nieuwe bètafaculteit kon worden, terwijl de Technische Universiteit Eindhoven dacht: wordt JADS misschien een bedreiging voor wat wij al op het gebied van data doen?’

JADS, Tilburg University en het college van Den Bosch laten weten wegens vakantie pas later te kunnen reageren.

