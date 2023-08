Bossche studenten reanimeren oproep voor eigen honk: ‘De horeca heeft ons doordeweeks niet nodig’

Van bijna dood in een vuilcontai­ner tot aan rondreizen in een caravan: hondje Boris én zijn baasjes zijn dolgeluk­kig

ROSMALEN - Met grenzeloos enthousiasme praat hij over de nieuwste aanwinst van zijn gezin. Vuilnisman Boy de Wilde redde in april dit jaar een in een vuilcontainer gedumpt hondje, terwijl de afvalpers van zijn wagen al in de buurt kwam. Meteen liet de dierenliefhebber uit Rosmalen weten dat hij met zijn gezin de nieuwe eigenaar van de toen erg zwakke Boris wilde worden.