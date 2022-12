Bossche vrouw (26) met nieuwe auto is in half jaar 450 euro kwijt aan apk-boetes: ‘Onnodig veel geld’

Nieuwe locatiema­na­ger voor vluchtelin­gen­op­vang bij Autotron

ROSMALEN - De noodopvang bij het Autotron in Rosmalen heeft een nieuwe locatiemanager en dat terwijl het einde van de eenjarige termijn niet ver weg meer is. Betekent dit dat de door het COA en gemeente Den Bosch gewenste verlenging van de noodopvang een formaliteit is?

11 december