Brabanders korter in de schuldsanering, Den Bosch neemt ‘unieke’ extra stap

Eropuit De laatste sieraden van Hans Appenzel­ler te zien en te koop in Design Museum Den Bosch

Design Museum Den Bosch toont een kleine greep uit het omvangrijke oeuvre van sieraadontwerper Hans Appenzeller in de presentatie Does it do anything for me? In de MuseumShop is de unieke kans om voor de laatste keer het werk van Appenzeller te kopen.