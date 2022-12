De onbekende hel van dwangarbeid in Duitsland; wat de oorlog met een half miljoen mannen deed

DEN BOSCH - ,,Ruim een half miljoen mannen moesten gedwongen voor Duitsland werken. En dat heeft 30.000 levens gekost.” Henk van der Linden uit Den Bosch is duidelijk over zijn drijfveer om twee dikke boeken te schrijven over dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij noemt het een zwaar onderschat aspect van de oorlogsgeschiedenis.