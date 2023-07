Den Bosch verwacht nog veel meer lijken uit de kast: ‘Mensen durven nu hun verhaal te doen’

Eén op de twaalf jongvolwas­se­nen in Den Bosch woont (nog) met ouders

Van de 34.080 inwoners van Den Bosch tussen de 25 en 40 jaar wonen er 2760 onder één dak met hun vader en/of moeder. Dat is 8,1% en minder dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland woont 10% van de jongvolwassenen nog met een of beide ouders.