Deze boa-boot moet de Bossche wateren veilig houden, maar lukt dat ook? ‘Al op de eerste dag konden we ingrijpen’

met video Auto volledig verwoest bij brand op parkeer­plaats in Rosmalen, brandweer gaat uit van brandstich­ting

ROSMALEN - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag volledig verwoest door een brand. Het voertuig stond geparkeerd op de parkeerplaats van sporthal de Hazelaar aan de T.M. Kortenhorstlaan in Rosmalen. Na het blussen vond de brandweer vuurwerkresten in de auto.