Drie woningen onbewoonbaar door grote brand in Den Bosch, kat omgekomen en vrouw naar ziekenhuis

Burgemees­ter: extra agenten in buurt Den Bosch waar explosief bij woning ontplofte

DEN BOSCH - Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch gaat de komende dagen extra agenten en surveillanten inzetten in de buurt waar vrijdagnacht een explosief afging. Dat schrijft de burgemeester in een brief aan buurtbewoners. Het is de derde ontploffing in Den Bosch in tien dagen tijd.

3 december