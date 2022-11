Duiken als een dolfijn bij het NK breakdance in Den Bosch

‘Digitaal’ parkeren in Den Bosch is toch geen fluitje van een cent: ‘Ik weet niet meer hoe het werkt’

DEN BOSCH - De digitale parkeerregeling als opvolger van de bezoekerskaartjes zou een fluitje van een cent zijn. ‘Parkeren in ’s-Hertogenbosch wordt makkelijker en moderner’, liet de gemeente weten in een YouTube-filmpje. Maar zo simpel is het niet voor iedereen.

