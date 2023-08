Dylan (31) regelt de mooiste locaties voor Boulevard: ‘Bovenaan mijn verlanglijstje staat het stadhuis op de Markt’

update Gevangene ontsnapt op weg naar Grave tijdens plaspauze uit cellenbus, zoektocht levert niets op: ‘In paar uur kan hij ver komen’

Een gevangene is woensdagmiddag in Vught ontsnapt tijdens het vervoer naar de gevangenis in Grave. Volgens een politiewoordvoerder ging de man er vandoor toen deze in een cellenbus van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werd getransporteerd.