FC Den Bosch gaat ook onderuit tegen Jong PSV en verliest derde duel op rij

Angel uit Waalre maakte de babykamer voor Serena Williams: ‘Ik kreeg een privébe­richt op Instagram’

WAALRE/DEN BOSCH - De pas geboren tweede dochter van Serena Williams slaapt in een babykamer uit Brabant. De Amerikaanse toptennisster raakte in Den Bosch verliefd op het ontwerp van het Waalrese bedrijf By Selina. Eigenaresse Angel reisde met haar team naar Florida om de kamer in te richten. ,,Zoiets gebeurt misschien maar één keer in mijn leven.”