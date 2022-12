Flemming scoort de ene na de andere hit: ‘Misschien wel goed dat ik nog niet op nummer 1 heb gestaan’

Europese primeur: stadse (nacht)tuin van Simon Heijdens die reageert op de wind en passanten

De internationaal bekende kunstenaar Simon Heijdens maakt al jaren furore met zijn Lightweeds, innovatieve lichtinstallaties vol groeiende planten en bomen. Tot in New York aan toe. Vanaf 16 december heeft zijn werk een vaste plek in de Bossche binnenstad, in de openbare ruimte, en dat is een Europese primeur.

16 december