Flinke zak geld voor dijkverzwaring van de Maas, op sommige plaatsen worden ze zelfs 1 meter hoger

Vrijzinni­ge Bosschena­ren voelen zich in de kou gezet door gemeente: ‘We hebben extreme zorgen’

DEN BOSCH - Kunstenaars in de Bossche De Gruyter Fabriek en huurders van ‘culturele hotspot’ De Tramkade voelen zich letterlijk in de kou gezet. ,,Het college van Den Bosch laat ons volkomen in het ongewisse over onze toekomst.”

23 november