Geparkeerde auto en bestelbusje gaan in vlammen op in Den Bosch

met video Auto raakt van de weg bij Den Bosch en landt op de kop in sloot

SINT-MICHIELSGESTEL/DEN BOSCH - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag van de weg geraakt en op zijn kop in de berm terechtgekomen ter hoogte van de Bosschebaan tussen Sint-Michielsgestel en Den Bosch.