Geregeld zon, maar ook enkele wolken in 's-Hertogenbosch vandaag

Open Monumenten­dag regio en stad Den Bosch: De mantels van Maria en gratis naar Slot Loevestein

DEN BOSCH - Wat slechts enkele keren met veel voorzichtigheid uit de kluis komt, is in het weekend te zien in de Sint-Jan. Plus heel wat meer bijzonderheden in Den Bosch en regio, tijdens de Open Monumentendag. Een greep uit het aanbod.