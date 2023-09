Golftalent uit Den Bosch mag zich meten met de profs: ‘Heel gaaf’

Tussen CDA en VVD komt het niet meer goed in Brabant: ‘Weggezet als onbetrouw­baar, dat raakt je in je ziel’

DEN BOSCH - Het komt voorlopig niet meer goed tussen de VVD en het CDA in Noord-Brabant. Afgelopen jaren broeide het al tussen de partijen die toen nog samen bestuurden in de provincie. Vrijdag kwamen de spanningen aan de oppervlakte. ,,De toon staat me echt niet aan.”