Hotel The Den trakteert personeel op een dagje abseilen: ‘Ik vergat te genieten van het uitzicht’

indebuurt.nl Wow! Deze villa in Den Bosch staat te koop voor 3,5 miljoen euro

In Den Bosch staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo staat er nu een villa van 3,5 miljoen euro in de Bossche binnenstad te koop. Daarmee is het het allerduurste huis van Den Bosch dat nu te koop staat. Kijk je mee?