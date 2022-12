Kleine 60 kilo oud papier per inwoner per jaar, dat moet minder; Vught voert Ja/Ja-sticker in

reportage Sinter­klaas pakt dit jaar minder uit met grote cadeaus: ‘Kerst wordt steeds belangrij­ker’

DEN BOSCH – Het groen van de kerstboom verdringt het rood van de Sint in de binnenstad van Den Bosch. Het was zaterdag sowieso niet heel druk in de winkels, waar de laatste sintcadeaus werden gekocht. En die zijn een stukje kleiner dan vorig jaar.

4 december