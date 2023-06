Maaike Betz verhuisde voor haar sport van Den Bosch naar Barcelona: ‘Spanje ligt met padel twintig jaar voor op Nederland’

Europese SpelenHet is een indrukwekkende weg die de 20-jarige Maaike Betz in korte tijd heeft afgelegd. Als tennistalent uit Den Bosch kreeg ze plotseling een padelracket in haar handen geduwd: ,,Ga het maar eens proberen.” Zo'n vier jaar later is ze woonachtig in Barcelona en wil ze naam maken in de groeiende sport.