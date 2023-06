Moskee in Den Bosch barst uit zijn voegen: ‘We moeten voor Offerfeest uitwijken naar Brabanthallen’

Update Man (49) verdrinkt in de Maas bij Den Bosch: ‘Ging achter zijn hond aan tijdens het uitlaten’

DEN BOSCH - Een 49-jarige man is maandagmiddag verdronken in de Maas bij Den Bosch. Duikers van de brandweer haalden het slachtoffer uit de rivier langs de Maasboulevard. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten. De officier van dienst van de brandweer meldt dat de Bosschenaar achter zijn hond aan het water in is gesprongen.