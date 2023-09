Na vier nederlagen op rij maakt FC Den Bosch de balans op: ‘We zijn volop in opbouw’

column Met een beetje foetelen is niks mis

Op de middelbare school zat ik in de klas naast Koen. Als vrienden en ‘naastzitters’ hielpen we elkaar waar mogelijk tijdens toetsen. Beetje spieken, beetje voorzeggen, het hoort er allemaal bij. Al heeft Koen het bij een toets Engels ooit zó bont gemaakt dat hij niet alleen alle antwoorden van mij had overgeschreven, maar in al zijn enthousiasme óók mijn naam boven zijn papiertje had geschreven.