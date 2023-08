Na vijftien jaar ruilt Vintage Room de Bossche binnenstad in voor de Zuiderpassage

Maandenlan­ge belegering van ’s-Hertogen­bosch komt tot leven bij Kasteel Maurick in Vught

VUGHT - In 2029 is het 400 jaar geleden dat ’s-Hertogenbosch door de troepen van Prins Frederik Hendrik werd belegerd en veroverd. Een tot dan toe onneembaar geachte vestingstad. Mede dankzij Bosschenaar Rob van de Laar wordt dit belangrijke moment herdacht, bij Kasteel Maurick in Vught.