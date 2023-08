Niks leuks te doen? Dit kunnen jong en oud (samen) gratis doen tegen vakantieverveling

De Cultuurzo­mer van Davide Bellotta: ‘Hoge bergen, een prachtige zee en mooie heuvels in slechts een uur rijden’

DEN BOSCH - Davide Bellotta, performer bij Panama Pictures, is van 4 tot en met 10 augustus te zien in The Weight of Water tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. De van oorsprong Italiaan houdt zich deze zomer bezig met het componeren van muziek voor een nieuwe voorstelling van Panama Pictures, Tipping Point, en werkt aan de nieuwe voorstelling van Conny Janssen Danst: Ziel.