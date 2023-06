Nuland saai voor de jeugd? Geluukig is daar het Confetti Rave Festival

Staand een biertje drinken op terras? Daar wil de gemeente een einde aan maken: ‘Te weinig zicht voor politie’

DEN BOSCH - Staand op een terras iets drinken. Of zoals in de Bossche Korenbrugstraat op straat iets laten serveren. Daar wil de gemeente korte metten mee maken. ,,We gaan actief handhaven”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Horecabranchevoorzitter Bernard Kuenen vindt juist dat de gemeente wat soepeler moet zijn.