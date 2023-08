Op je tenen, hoofd iets omhoog en loop net als Emma, Isa of dragqueen Henk

Boulevard En dan is er plots alleen nog maar witte rook

DEN BOSCH - Het is één uur op donderdagmiddag. Hier begint het Bossche Theaterfestival Boulevard. Op dit moment, ver voor de publieksopening in het Zuiderpark en de officiële opening op de Parade. Bij de allereerste van vele voorstellingen van ODE in de Militaire rijbaan aan de Hekellaan.