Op zondag langer en later winkelen, dat kan binnenkort: ‘Vooral supermarkten willen het’

Kindje Jezus en jarige Sint-Jan samen middelpunt in dé kerststal

DEN BOSCH - Voor het eerst in drie jaar kunnen bezoekers eindelijk weer zonder enige beperking rondlopen in de kerststal van de Sint-Jan. Geen QR-codes of pionnen tussen de pilaren, maar ‘gewoon’ weer de geboorte van Jezus Christus aanschouwen. En dat met een bijzondere hoofdrolspeler.

9 december