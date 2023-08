Overleden veldwachter Driek Pakaon (Ton Stolzenbach, 1952-2023) genoot met gulle lach en twinkelende ogen

In memoriamDEN BOSCH - Het kon ook haast niet anders. De zondag aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer overleden Ton Stolzenbach (70) was 22 keer Driek Pakaon, veldwachter in Oeteldonk. En de vierde telg van Stolzenbach die deze rol vervulde en in 2002 is opgevolgd door de huidige Driek, zijn zoon Rob.