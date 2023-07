Politie over verdachten TikTok-geweld: ‘Gesprekken met kinderen van 10 tot 12 jaar’

Oranje 75+’ers eervol tweede op EK hockey in Valencia: ‘Altijd een beetje wrang om van Engelsen te verliezen’

VALENCIA/DEN BOSCH - De hockeyploeg Oranje 75+ met meerdere spelers van HC Den Bosch speelde zes wedstrijden in negen dagen. Zoals gehoopt en gedacht troffen ze Engeland in de finale. Tegen de verwachting in delfden ze het onderspit. Het werd 2-1.