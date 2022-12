Polonaise in aantocht bij Kerstproeverij Vincentiusvereniging

DEN BOSCH - De Kerstproeverij van de Vincentiusvereniging, het is een begrip in Den Bosch. De happening, speciaal bedoeld voor Bosschenaren met een smalle beurs, staat op donderdag 15 december op de agenda bij Maaspoort Sports & Events.

Studenten van Koning Willem I College vullen op meerdere fronten een belangrijke rol in. Voorafgaand aan het kerstdiner is er volop entertainment. De polonaise zal daarbij wellicht niet achterwege blijven.

Alle pannen en ovens verzamelen! In de keuken van KW1C wordt het in logistiek opzicht ongetwijfeld een uitdaging om voor alle genodigden een maaltijd voor te schotelen. In totaal zijn het er een slordige duizend onder wie 400 kinderen.

Studenten

„De afgelopen twee coronajaren niet, maar normaal dragen we volledig zorg voor het culinaire aspect van de Kerstproeverij. We zijn dus wat gewend”, benadrukt docent Marko Jansen. „Met inbegrip van drie voorbereidende dagen zullen rond de zestig horecastudenten betrokken zijn bij dit grootschalige event. „Een deel daarvan staat alleen in de keuken, anderen zullen zich vooral bezighouden met het uitserveren. In de Maaspoorthal bevinden zich straks verschillende uitgiftepunten en één foodtruck; het biedt de mogelijkheid aan de gasten zelf een (driegangen)menu samen te stellen”, vult facilitair beheerder Marcel van der Hall aan. „De gerechten worden bereid volgens de principes van de Dutch Cuisine. Daarnaast wordt rekening gehouden met allerlei voorkeuren op culinair gebied.” KW1C-studenten zijn eveneens verantwoordelijk voor de beveiliging én het begeleiden van sport- en spelactiviteiten voor de aanwezige kinderen in de naburige Flik-Flakhal.

De Vincentiusvereniging organiseert de Kerstproeverij al sinds 2001. „Daar zijn we trots op. Voor wie het financieel moeilijk heeft vormen dit soort activiteiten een lichtpuntje. Na afloop krijgt iedereen ook nog een kerstpakket en een enveloppe met inhoud”, verduidelijkt Ellen Pauel, voorzitter van de werkgroep Kerstproeverij. „De gasten zijn aangemeld door uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Voor deze editie zijn geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk; we zitten namelijk aan ons ‘plafond’. Hopelijk komen degenen die er nu niet bij zijn volgend jaar, wanneer we waarschijnlijk terug zijn in het Theater aan de Parade, wél (weer) aan bod.”

Feestje

De hiphoppers van dansschool LiFe Family uit Maaskantje, onlangs nog finalist van Holland’s Got Talent, zullen samen met de Bossche artiesten Rienie van de Kerkhof en John de Bever het kerstdiner opluisteren met entertainment. „Ik zing onder andere de cover Ons Moeder Zeej Nog. Ik verwacht dat de hele hal dan op z’n kop zal staan”, voorspelt Van de Kerkhof. „Evenals Rienie heb ik genoeg munitie voor de polonaise. Dat is tevens het mooiste cadeau dat ik van het publiek kan krijgen”, aldus De Bever.



