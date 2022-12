Royaltywatcher Rick Evers: ‘Willem-Alexander verveelt zich in zijn rol en Máxima is overwerkt’

Streekom­roep regio Den Bosch kan beginnen: ‘We zijn niet uit op verdeel- en heerstac­tiek’

OSS/DEN BOSCH - Het gaat er nu echt van komen: de start van de streekomroep in de regio Den Bosch. ,,We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2023 te beginnen”, zegt directeur Eric Horvath van lokale omroep Dtv, de kartrekker in deze regio.

21 december