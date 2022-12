Schooldirecteur en leerkrachten sluiten zich op in ‘Glazen Huis’ en maken 24 uur radio voor goed doel

In memoriam 1938-2022 Jos Kieboom, Amadeiro XXIII, overleden: ‘Hij was een van de beste prinsen die Oeteldonk heeft gehad’

DEN BOSCH - ,,Hij was een van de beste prinsen die Oeteldonk heeft gehad.’’ Dat zegt Bertie van den Heuvel, voormalig voorzitter van de folkloristische fanfare De Kikvorschen, over Jos Kieboom die van 1983 tot 1997 de rol vertolkte aan Amadeiro XXIII. Jos Kieboom overleed afgelopen woensdagnacht op 84-jarige leeftijd in zijn woning in Scheveningen.

16 december