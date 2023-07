Stevige verjonging in Bossche politiek, maar lastig werken met maar liefst zestien partijen

Familie van fruithan­del De Groot-verdachte Ali G. wil gemakkelij­ker naar EBI bellen

HEDEL/SCHIPHOL - Ali G. (38), de hoofdverdachte in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel, wil dat zijn vrouw en kinderen gemakkelijker met hem in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught kunnen bellen. In een kort geding tegen de Nederlandse staat noemde zijn advocaat de huisregels van de EBI ‘draconisch’ en ‘disproportioneel’.